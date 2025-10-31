Haberler

Türkiye ve Katar'dan Afganistan-Pakistan Ara Buluculuğu

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında ateşkesin sürdürülmesi ve bir izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda, küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki tüm sorunların diplomasiyle çözümü ve bölgede istikrarın tesisi konusunda çabalarını sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
