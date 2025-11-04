Türkiye ve Kamboçya Ticaret Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı vesilesiyle Türkiye'ye gelen Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya gelerek, ikili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolarlık hedefimiz doğrultusunda artırmaya yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Dostane ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticaretimizi yeni bir seviyeye taşımak amacıyla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA