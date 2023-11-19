Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İran'ı ziyaret ederek su konusunda işbirliği görüşmeleri yaptı. Gizligider, Türkiye'nin komşularını mağdur etmeyeceğini vurguladı.

Türkiye ve İran, su konusunda işbirliği için görüşmeler yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin bin yıldır komşularını herhangi bir mağduriyete düşürmediği gibi bundan sonra da düşürmeyeceğini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret eden Gizligider ile İran Enerji Bakan Yardımcı Muhammed Cevanbaht başkanlığındaki heyetler, iki ülke arasında su konusundaki işbirliğini ele aldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Gizligider, ortak çalışmanın bir gereği olarak sınırı aşan sular ve su konusunda işbirliğine yönelik çalışma yapmaya geldiklerini belirtti.

Gizligider, "Bu kapsamda iki ülke heyetleri olarak birlikte çalışma irademizi yineledik ve yeniledik. Teknik ekiplerimizin birlikte çalışması ve bu çalışmaların neticesinde herhangi bir anlaşmazlık konusunun kalmamasını ümit ediyoruz." dedi.

Geçen yıl yapılması planlanan toplantının, Türkiye'de şubat ayında meydana gelen deprem ve seçim süreçleri nedeniyle bugün gerçekleştirilebildiğini aktaran Gizligider, "Türkiye bin yıldır komşularını asla herhangi bir mağduriyete düşürmediği gibi bundan sonra da düşürmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Gizligider, kuraklık ve iklim değişikliği meselesini de ele aldıklarını vurgulayarak, "Kuraklık coğrafyaları ya da sınırları dinlemeden şu anda dünyanın ve insanlığın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile su verimliliği konusunda tecrübe paylaşımına hazır olduklarını ifade eden Gizligider, bundan sonraki süreçte heyetlerin Türkiye'de bir araya gelmesinin söz konusu olduğunu aktardı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'in İran'daki resmi temasları yarın da devam edecek.