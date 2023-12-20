Türkiye ve İran arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, 20-21 Aralık tarihlerinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni ile Tahran'da görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlığında 20-21 Aralık 2023 tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek. Türkiye ve İran arasında düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan siyasi istişarelerde, İran'la ikili ilişkilerin ele alınması ve başta Gazze'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.