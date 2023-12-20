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Türkiye ve İran arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni ile Tahran'da görüşecek. Siyasi istişarelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, 20-21 Aralık tarihlerinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni ile Tahran'da görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlığında 20-21 Aralık 2023 tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek. Türkiye ve İran arasında düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan siyasi istişarelerde, İran'la ikili ilişkilerin ele alınması ve başta Gazze'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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