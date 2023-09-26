Türkiye ve İran arasında güvenlik önlemleri için mutabakat imzalandı

Türkiye ile İran arasında güvenlik mutabakatı imzalandı

VAN - Van'da Türkiye ile İran arasında gerçekleştirilen "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 57'incisi düzenlenen imza töreniyle tamamlandı.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İran'ın Hoy Kenti Fermandarı Zebihullah Kazimi, iki ülke arasındaki sınır hattında alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin mutabakat metnini imzaladı. İmza töreni sonrası bir konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Balcı, İran heyetiyle iki gündür süren görüşmelerin tamamlandığını belirtti. Dün İran'dan yetkililerin katılımıyla "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İş birliği Toplantısı"nın düzenlendiğini ifade eden Vali Balcı, "Güzel ve verimli bir toplandı oldu. Ulaşım, turizm ve gümrük gibi konularda görüşmeler yapıldı. Ardından 57. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı ve istişareler oldu. Bu toplantıların iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, Türkiye ve İran'daki vatandaşların huzur ve refahına katkı sağlamasını diliyorum. İran heyetini ilimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplantıların iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Van Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür eden Hoy Fermandarı Zebihullah Kazimi, mutabakatın her iki ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.