Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Mekanizması Görüşmesi Yapıldı

Türkiye ve Irak arasında başkent Bağdat'ta yapılan Güvenlik Mekanizması Görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, tarafların, terör örgütü PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizdiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak ve Türkiye arasında düzenlenen Güvenlik Mekanizması Görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayınlandı.

Görüşmede, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin, Irak Savunma Bakanı Muhammed Abbasi, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım El Araci, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Feyyaz, İstihbarat Teşkilat Başkanı Vekili ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebvar Ahmet de yer aldı.

Bildiride, "Taraflar, 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda, bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumu istişare etmişlerdir" denildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan ayı sonrasında Irak'a yapacağı resmi ziyarete dair hazırlıklarının ele alındığı aktarılan bildiride, "Taraflar, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit etmiş ve ikili ilişkilerde bir sıçrama sağlamasını umduklarını kayda geçirmişlerdir" denildi.

Birçok alanda Ortak Daimi Komite kurulacak

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildiği ifade edilen bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti, ilişkilere stratejik bir çerçeve oluşturulması anlayışıyla hazırlayacakları bu metin marifetiyle, iki ülke yetkililerinin eşgüdümlü şekilde, düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmak üzerinde mutabık kalmışlardır. Bu kapsamda, terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırılmıştır" denildi.

"Taraflar, PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizdi"

Görüşmede, her iki tarafın da Irak'ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği öneme vurgu yaptığı ifade edilen açıklamada, "Taraflar ayrıca, PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizmişler ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası'nı ihlal ettiği anlamına geldiğini kayda geçirmişlerdir. Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare etmişlerdir" denildi.

Tarafların, Gazze'de soykırıma varan katliam başta olmak üzere bölgedeki sınamalara ilişkin görüş teatisinde bulunduğu ve Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerini teyit ettikleri ifade edilen bildiride, "Taraflar, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır" denildi. - BAĞDAT