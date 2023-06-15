Türkiye ve İngiltere ortak bakış açılarını paylaşıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye ile İngiltere'nin çeşitli bölgesel, uluslararası gelişmeler ve tematik konularda ortak bakış açılarını paylaştığını ve sıklıkla istişarelerde bulunduğunu belirterek "Bu konulardaki işbirliğimiz yalnızca Avrupa'nın güvenliğine, istikrarına ve refahına değil aynı zamanda dünya çapında çok daha geniş kapsamda katkıda bulunmaktadır." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye ile İngiltere'nin çeşitli bölgesel, uluslararası gelişmeler ve tematik konularda ortak bakış açılarını paylaştığını ve sıklıkla istişarelerde bulunduğunu belirterek "Bu konulardaki işbirliğimiz yalnızca Avrupa'nın güvenliğine, istikrarına ve refahına değil aynı zamanda dünya çapında çok daha geniş kapsamda katkıda bulunmaktadır." dedi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü için İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve çok sayıda davetli katıldı.

Kutlama töreni, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kral 3. Charles'ın doğum gününü kutlayan Bozay, Türkiye ve İngiltere arasındaki köklü ilişkilerin 500 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Bozay, iki ülke ilişkilerinde başladığı tarihten bu yana çok yol katedildiğini ve her alanda çok yakın bir ortaklık geliştirdiklerini ifade etti.

Dostlukların zorlu dönemlerde test edildiğini dile getiren Bozay, İngiltere'nin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım için hızlıca ve kapsamlı şekilde harekete geçen ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Bozay, İngiltere'nin depremlerin ardından sahra hastanesi, arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda insani yardımlarda bulunduğu dile getirerek, teşekkür etti.

Son yıllarda iki ülke ilişkilerinde önemli adımlar attıklarını ve Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştığını aktaran Bozay, bu rakamı daha da yükseltmek için serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Bozay, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin de oldukça önemli olduğunu, 3,3 milyon İngiliz turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı.

NATO üyesi, stratejik ortak ve uluslararası toplumun iki önemli üyesi olarak Türkiye ve İngiltere'nin çeşitli bölgesel, uluslararası gelişmeler ve tematik konularda ortak bakış açılarını paylaştığına ve sıklıkla istişarelerde bulunduğuna işaret eden Bozay "Bu konulardaki işbirliğimiz yalnızca Avrupa'nın güvenliğine, istikrarına ve refahına değil aynı zamanda dünya çapında çok daha geniş kapsamda katkıda bulunmaktadır." dedi.

Bozay, Türkiye ile İngiltere arasındaki mükemmel ilişkilerin iki ülke halklarının çıkarları doğrusunda gelişeceğinden emin olduğunu söyledi.

Konuşmasının bir kısmını Türkçe yapan Büyükelçi Morris ise Kral 3. Charles'ın doğum gününü Ankara'da kutlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, bu yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da 100. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Morris, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini ileterek, İngiltere'nin iyi zamanların yanı sıra kötü zamanlarda da Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.

"Kralımızın bu ülkeye derin bir sevgisi var"

Morris, bu yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılının başlangıcı olduğunu ve Türkiye için muhteşem olmasını temenni ettiğini söyledi.

Kral 3. Charles'ın daha önce çok kez Türkiye'yi ziyaret ettiğine ve Kahramanmaraş merkezli depremlerle alakalı çabalarına atıfta bulunan Morris, "Kralımızın bu ülkeye derin bir sevgisi var." dedi.