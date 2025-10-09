Haberler

Türkiye ve Gürcistan Askeri Sağlık, Eğitim Protokolü İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani arasında Askeri Sağlık, Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani arasında Askeri Sağlık, Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Ankara'da Merkez Orduevi'nde ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede her iki Bakan tarafından Askeri Sağlık, Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Trump duyurdu, halk sokağa koştu! Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Trump duyurdu, halk sokağa koştu! Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.