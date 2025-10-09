Türkiye ve Gürcistan Askeri Sağlık, Eğitim Protokolü İmzaladı

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani arasında Askeri Sağlık, Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Ankara'da Merkez Orduevi'nde ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede her iki Bakan tarafından Askeri Sağlık, Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı" denildi.