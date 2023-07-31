Türkiye ve Fas İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fas'ın Afrika ve Akdeniz'in önemli bir ülkesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu ülkeyle işbirliği ve dayanışmayı, karşılıklı anlayış ve yarar çerçevesinde güçlendirmek istediğini söyledi. Fas'ın Ankara Büyükelçiliğince, Ankara'da bir otelde 'Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 24. yıl dönümü' resepsiyonu düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fas'ın Afrika ve Akdeniz'in önemli bir ülkesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu ülkeyle işbirliği ve dayanışmayı, karşılıklı anlayış ve yarar çerçevesinde güçlendirmek istediğini söyledi.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliğince, Ankara'da bir otelde "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 24. yıl dönümü" resepsiyonu düzenlendi.

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'in ev sahipliğindeki resepsiyona Bakan Yumaklı, Cibuti Ticaret ve Turizm Bakanı Mohamed Warsama Direh'in yanı sıra birçok ülkenin büyükelçisi ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Lazreq, Tahta Çıkış Bayramı'nın güçlü anlam içeren sembolik bir olay olduğuna işaret ederek, bu günün, Fas halkı ve Kralı arasındaki derin bağları ve mükemmel birlikteliği gösterdiğini dile getirdi.

Lazreq, Kral 6. Muhammed'in tahta çıkmasından bu yana hedefin modern bir Fas toplumu inşa etmek ve ülkenin demokratikleşme ve kalkınma düzeyini yükseltmek olduğunu aktararak, kurumsal, siyasi ve sosyo-ekonomik alanları etkileyen bir dizi reform yapıldığını da anlattı.

Türkiye ile Fas arasındaki ilişkilere dair Lazreq, "Karşılıklı saygı ve uluslararası meselelerde görüş birliğinin yanı sıra çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak arzunun damgasının vurduğu Fas- Türkiye ilişkilerinin seviyesini selamlıyorum. Bu ilişki, gücünü 5 asırdır iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi bağlardan almaktadır." diye konuştu.

Lazreq, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin önemine dikkati çekerek, 2004'te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'yla Fas ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2022'de yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

"Fas ile ticaretimiz 4 milyar doları aşmıştır"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da yaptığı konuşmada, Fas'ın Milli Günü'nü kutlayarak, Türkiye ile Fas arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar olduğunu vurguladı.

Yumaklı, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinerek, "Afrika ve Akdeniz'de önemli bir ülke olan Fas'la işbirliği ve dayanışmamızı karşılıklı anlayış ve yarar çerçevesinde güçlendirmek istiyoruz. Fas ile ticaretimiz bilhassa Serbest Ticaret Antlaşması'nın imzalandığı 2004 yılından bu yana artış göstererek 4 milyar doları aşmıştır. Bu ticaret hem Türk hem Fas halklarının yararınadır." ifadelerini kullandı.

Bu anlaşmanın Fas'taki Türk yatırımlarının artmasına da olumlu etkisi olduğunu aktaran Yumaklı, Fas'ta hala faaliyet gösteren 160'tan fazla Türk şirketinin halihazırda 10 binden fazla Faslıya istihdam sağladığını ifade etti.

Yumaklı, 4 binden fazla Faslı öğrencinin yükseköğrenim gördüğü Türkiye'ye daha çok sayıda Faslı öğrenci, turist ve iş insanının gelmesini istediklerini belirterek, Türkiye'nin, Fas'taki yatırımları hızla arttığı gibi Türkiye'deki Fas yatırımlarının sayısının da artmasını arzu ettiklerini dile getirdi.