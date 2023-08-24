Türkiye ve Endonezya Savunma Sanayisinde İşbirliği Arifesinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Endonezya'nın ikili ticaret hedefine ulaşmak için çabaladıklarını belirterek, 'İkili ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturan savunma sanayisi alanında önemli bir sinerji yakaladık. Büyük işbirliklerinin arifesindeyiz.' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Endonezya'nın ikili ticaret hedefine ulaşmak için çabaladıklarını belirterek, "İkili ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturan savunma sanayisi alanında önemli bir sinerji yakaladık. Büyük işbirliklerinin arifesindeyiz." dedi.

Endonezya'nın Bağımsızlık Günü'nün 78. yıl dönümü ve Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'e veda münasebetiyle Endonezya'nın Ankara Büyükelçilik rezidansında resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Endonezya Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Koordinasyon Bakanı Mohammad Mahfud Mahmodin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Kacır, yaptığı konuşmada, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin güçlendiğine işaret ederek, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Endonezya hükümeti ve halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasındaki dostluk bağlarının gelecekteki işbirliğine ışık tutacağını belirten Kacır, ortak stratejik hedeflerin dostluk bağlarını daha da güçlendireceğini söyledi.

Kacır, "Türkiye ve Endonezya halklarının refahı ve karşılıklı çıkarları adına küresel arenada yakın işbirliği içerisindedir." dedi.

Geçen yıl Endonezya'nın son derece başarılı G20 dönem başkanlığı yürüttüğünü kaydeden Kacır, Türkiye ve Endonezya'nın işbirliğinin barış, refah ve istikrara katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Kacır, iki ülke liderlerinin belirlediği 10 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Ayrıca, ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturan savunma sanayisi alanında önemli bir sinerji yakaladık. Büyük işbirliklerinin arifesindeyiz. Türk savunma sanayisi şirketlerinin Endonezya ordusuna savunma alanında yeni çözümler sunmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında eğitim ve kültür alanındaki ilişkilere dikkati çeken Kacır, 4 bin 500'e yakın Endonezyalı öğrenciyi Türk eğitim kurumlarında ağırladıklarını anlattı.

Bakan Kacır, görev süresi sona eren Büyükelçi İkbal'in Türkiye'de her zaman güzel anılarla hatırlanacağını belirterek, İkbal'in iki ülke arasındaki "kardeşlik tarihine derin izler bıraktığını" dile getirdi.

"Türkiye bizim için inanılmaz bir ev sahipliği yaptı"

Büyükelçi İkbal de Endonezyalıların Türklerle tanışıklığının en az 600 yıl öncesine dayandığını anımsatarak, Endonezya'nın 1945'teki bağımsızlığının Türk bağımsızlık mücadelesinden esinlenildiğini söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut potansiyelinin çok altında olduğunu kaydeden İkbal, görev süresi boyunca işbirliği fırsatlarını araştırdıklarını ifade etti.

İkbal, bazı işbirliği alanlarının çok iyi ilerlediğinin ancak halen keşfetmeleri gereken pek çok fırsatlar bulunduğunun altını çizerek, "İki ülke arasındaki büyük işbirliği potansiyeline olan güvenimizi korumaya devam edeceğiz. Tüm tarafların da desteğiyle, her zaman hissettiğim gibi, Türkiye-Endonezya ilişkileri önümüzdeki günlerde güçlenerek büyümeye devam edecektir." dedi.

Türkiye'ye Haziran 2019'da geldiğini ve 4 yıldan fazla zaman geçtiğini anlatan İkbal, "Bir diplomat olarak Türkiye'deki görevim, kariyerimin dönüm noktası oldu. Burada bana tüm kapılar açıktı ve çoğu zaman ben daha sormadan herkes yardım elini uzatıyordu. En üst düzey yöneticilerden vatandaşlara kadar herkes, kariyerim boyunca daha önce hiç görmediğim bir kardeşlik örneği sergiledi." diye konuştu.

İkbal, konuşmasını "Türkiye bizim için inanılmaz bir ev sahipliği yaptı. Her zaman minnettar olacağımız ve her zaman sevgiyle yad edeceğimiz bir yaşam serüveni sundu. Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleriyle sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve katılımcılara, geleneksel Tumpeng yemeği ikram edildi ve karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.