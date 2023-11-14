Türkiye ve Çin, İşbirliğini Geliştirmeye Hazır

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye ve Çin'in yüzyıllara dayanan ortak tarihi ve yönelimleri ile gelecek için işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. İki ülke arasında 2010'da kurulan stratejik işbirliği ortaklığı ile birlikte ekonomik, ticaret, kültür, eğitim, turizm, ulaştırma gibi birçok sektörde büyük ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Musa, bu işbirliğinin bölgesel ve küresel istikrar ile kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye ve Çin'in yüzyıllara dayanan ortak tarihi ve yönelimleri ile gelecek için işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Musa, Çin'in resmi yayın organı "Halkın Günlüğü" gazetesinin çevrim içi yayın yapan İngilizce edisyonunda yayımlanan makalesinde, iki ülke arasında 2010'da "stratejik işbirliği ortaklığının" kurulmasından bu yana ekonomik, ticaret, kültür, eğitim, turizm, ulaştırma dahil çok sayıda sektördeki işbirliğinde büyük ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Artan işbirliğinin, iki ülkenin refahının yanı sıra bölgesel ve küresel istikrar ile kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayan Musa, "Uzun tarihsel bağları, coğrafi avantajları ve ortak kalkınma ihtiyaçlarıyla Türkiye ve Çin, gelecek için işbirliğini geliştirmeye hazır." ifadesini kullandı.

Musa, Türkiye'nin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni başından beri desteklediğine, Orta Koridor Projesi'nin Kuşak ve Yol ile doğal uyum içinde olduğuna işaret etti.

Türk ihraç mallarını taşıyan ilk yük treninin Aralık 2020'de Çin'e ulaştığını hatırlatan Musa, bunun yeni bir ticaret güzergahının açılışını müjdelediğinin altını çizdi.

Musa, Adana'da kurulan Hunutlu Termik Santrali'nin, Çin'in diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Türkiye'de tek seferde gerçekleştirdiği en büyük doğrudan yatırım olduğuna dikkati çekerek, 2022'de faaliyete geçen termik santralin bölgede yakın zaman önce yaşanan deprem felaketine rağmen zarar görmeden elektrik sağlamayı sürdüğünü aktardı.

İki ülke arasında gelecekteki işbirliklerinin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Musa, Kuşak ve Yol kapsamında yatırımları artırmayı, altyapı alanında işbirliğini ilerletmeyi, dijital dönüşümün faydalarını kazan-kazan temelinde paylaşmayı ve elektrikli araç üretimi, yeşil enerji ve dijital teknolojileri ikili işbirliğine dahil etmeyi arzuladıklarını kaydetti.