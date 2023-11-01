İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen seminere Türkiye ve Çin'den uzmanlar katıldı. Seminerde, Kahramanmaraş Depremleri Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma üzerine konuşmalar yapıldı.

Türkiye ve Çin'den uzmanlar İstanbul'da afet sonrası toparlanma konulu bir seminer düzenledi

İSTANBUL, 1 Kasım (Xinhua) -- Türkiye ve Çin'den uzmanlar Salı günü İstanbul'da afet sonrası toparlanma konulu bir seminer düzenledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Üzerine Türk-Çin Ortak Uluslararası Semineri" başlıklı seminere Çin'in çeşitli üniversite ve kurumlarından 15'i aşkın uzman katıldı.

Çin'in Sichuan Afet Sonrası Yeniden Yapılandırma Vakfı Başkanı Deng Wenwu seminerde yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Çin güçlü sismik aktivitesi bulunan ve büyük jeolojik tehlikelere açık ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

Kahramanmaraş, Şubat ayında 50.000'den fazla kişinin ölümüne ve ülkenin büyük bölümünün hasar görmesine neden olan iki büyük depremle sarsılmıştı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan'a göre 11 ilde 14 milyon kişiyi etkileyen depremler sonucunda oluşan hasar, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 9'una tekabül ediyor.

Seminerin önemine değinen Alkan, "Önümüzdeki dönemde olası bir depremin zararlarını en aza indirmek üzere önlemlerin ciddiyetle planlanması ve uygulanması hayati önem arz ediyor" dedi.