Türkiye ve Cezayir Bayındırlık Bakanları İlişkileri Görüştü

Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, bayındırlık alanında iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü. Görüşmede, bayındırlık işleri ve temel tesisler alanındaki ikili ilişkiler ve bunları geliştirme hedefleri ele alındı.

Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, bayındırlık alanında iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberinde, Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanlığından, Rahruh'un Büyükelçi Küçükyılmaz'ı kabulüne ilişkin yazılı açıklama yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede Rahruh ile Küçükyılmaz, bayındırlık işleri ve temel tesisler alanındaki ikili ilişkileri ve bunları geliştirme yönündeki hedefleri ele aldı.

Türkiye ile Cezayir arasındaki güçlü ilişkilerin vurgulandığı görüşmede, iki taraf, Cezayir ve Türk kurumlarını birbirine bağlayan "önemli ortaklığı" takdir ederek, iki ülke arasında sürdürülebilir ortaklık kurma çabalarını devam ettirme ve ikili işbirliği ilişkilerine ivme kazandırma isteklerini dile getirdi.

Rahruh ile Küçükyılmaz, Cezayir'in kara yolu, demir yolu ve altyapı ağının geliştirilmesinin yanı sıra özellikle sanayi alanında ikili işbirliğini güçlendirme noktasında Türk ve Cezayirli kurumlar arasındaki ortaklığı da görüştü.

Bakan Rahruh, ayrıca Türk şirketlerinin Cezayir'deki projelere katkısından memnuniyetini dile getirdi. Cezayirli bakan, Türk iş insanlarını, demir yolları alanında projeler hayata geçirmenin yanı sıra teknik ve teknolojik alanda deneyim alışverişinde bulunmaya davet etti.