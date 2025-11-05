Haberler

Türkiye ve Cezayir Arasındaki Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Hedefli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Cezayir ekonomik ilişkilerinin güçlendiğini belirterek, ticaret hacmini 2024'te 6,5 milyar dolara çıkarmayı ve 10 milyar dolarlık hedefe ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Afrika'daki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de her geçen gün daha güçlü bir ivmeyle gelişmektedir. 2024 yılında 6,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Cezayir Bağımsızlık Günü'nün 71'inci yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, Türkiye ve Cezayir arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini vurgulayarak, "21 Kasım 2023'teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan Ortak Bildiri, ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşıyarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde, ülkemizde yakın zamanda gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla daha da derinleşeceğine inanıyoruz. En üst düzeyde sergilenen bu güçlü irade sayesinde, ülkelerimizin ve bölgemizin ortak yararına, her alanda iş birliğimizi kararlılıkla ileriye taşıyoruz. Bu doğrultuda, Afrika'daki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de her geçen gün daha güçlü bir ivmeyle gelişmektedir. 2024 yılında 6,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÖLGESEL BARIŞA KATKI SUNMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin insanlık tarihine yazılmış bir destan olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Cezayir'de bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu tarihi günün 71'inci yıldönümünde, Cezayir'in ve Türkiye'nin bağımsızlığı için fedakarca mücadele edenleri hayırla yad ediyorum. 5 asra dayanan ortak geçmişimiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her geçen gün daha da kuvvetlendiriyor. Dost ve kardeş Cezayir ile bugün pek çok alanda güçlü iş birlikleri yürütüyoruz" diye konuştu.

Cezayir'de büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde iki ülke ilişkilerine yakından tanıklık ettiğini ifade eden Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 Kasım 2023'teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan Ortak Bildiri, ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşıyarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Türkiye ve Cezayir olarak bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi sadece bir ülkenin özgürlük hikayesi değildir. Aynı zamanda sömürgeciliğe, adaletsizliğe ve zulme karşı direnen tüm mazlum halklar için bir umut ışığıdır. Bugün, aynı umudu Filistin topraklarında yaşatmak için hepimize büyük görevler düşüyor" dedi

'TÜRKİYE, CEZAYİR'İN 5'İNCİ EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ OLMUŞTUR'

Törende konuşan Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek, "9 Ekim 2025 tarihinde Cezayir'de, Cezayir Havayolları ile Türk Hava Yolları arasında, 2 şirketin ağları arasındaki bağlantıyı güçlendirmek, yolcular için destinasyon seçeneklerini genişletmek ve iş birliği alanlarını havacılık faaliyetleri ile hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Her 2 şirketin haftalık uçuş sayısının 35'ten 80'e çıkarılması kararlaştırılmıştır. 2025'in ilk 7 ayında Türkiye, Cezayir'in 5'inci en büyük tedarikçisi ve 5'inci ticaret ortağı olmuştur. 2024 yılı itibarıyla 2 ülke arasındaki ticaret hacmi 6,3 milyar dolara ulaşmıştır. Her iki taraf da bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak için çalışmaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Büyükelçi Guennad ile birlikte pasta kesti.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Taş ocağındaki göçükten acı haber geldi
Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle CHP lideri Özel'e soruşturma

Mitingin ardından Özgür Özel'e jet hızında soruşturma
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Karı-koca bakın nerede görüntülendi
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Karı-koca bakın nerede görüntülendi
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Seçim zaferinin ardından Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Seçim zaferinden çok bu anları konuşuldu! Nefretin aracı haline geldi
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet! İlk kez kazandılar
Chelsea'ye de boyun eğmediler! Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazıyor

Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazmaya devam ediyor
Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama

Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden bomba açıklama
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.