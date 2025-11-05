Türkiye ve Cezayir Arasındaki Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Hedefli

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Afrika'daki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de her geçen gün daha güçlü bir ivmeyle gelişmektedir. 2024 yılında 6,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Cezayir Bağımsızlık Günü'nün 71'inci yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, Türkiye ve Cezayir arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini vurgulayarak, "21 Kasım 2023'teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan Ortak Bildiri, ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşıyarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde, ülkemizde yakın zamanda gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla daha da derinleşeceğine inanıyoruz. En üst düzeyde sergilenen bu güçlü irade sayesinde, ülkelerimizin ve bölgemizin ortak yararına, her alanda iş birliğimizi kararlılıkla ileriye taşıyoruz. Bu doğrultuda, Afrika'daki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de her geçen gün daha güçlü bir ivmeyle gelişmektedir. 2024 yılında 6,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÖLGESEL BARIŞA KATKI SUNMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin insanlık tarihine yazılmış bir destan olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Cezayir'de bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu tarihi günün 71'inci yıldönümünde, Cezayir'in ve Türkiye'nin bağımsızlığı için fedakarca mücadele edenleri hayırla yad ediyorum. 5 asra dayanan ortak geçmişimiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her geçen gün daha da kuvvetlendiriyor. Dost ve kardeş Cezayir ile bugün pek çok alanda güçlü iş birlikleri yürütüyoruz" diye konuştu.

Cezayir'de büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde iki ülke ilişkilerine yakından tanıklık ettiğini ifade eden Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 Kasım 2023'teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan Ortak Bildiri, ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşıyarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Türkiye ve Cezayir olarak bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi sadece bir ülkenin özgürlük hikayesi değildir. Aynı zamanda sömürgeciliğe, adaletsizliğe ve zulme karşı direnen tüm mazlum halklar için bir umut ışığıdır. Bugün, aynı umudu Filistin topraklarında yaşatmak için hepimize büyük görevler düşüyor" dedi

'TÜRKİYE, CEZAYİR'İN 5'İNCİ EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ OLMUŞTUR'

Törende konuşan Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek, "9 Ekim 2025 tarihinde Cezayir'de, Cezayir Havayolları ile Türk Hava Yolları arasında, 2 şirketin ağları arasındaki bağlantıyı güçlendirmek, yolcular için destinasyon seçeneklerini genişletmek ve iş birliği alanlarını havacılık faaliyetleri ile hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Her 2 şirketin haftalık uçuş sayısının 35'ten 80'e çıkarılması kararlaştırılmıştır. 2025'in ilk 7 ayında Türkiye, Cezayir'in 5'inci en büyük tedarikçisi ve 5'inci ticaret ortağı olmuştur. 2024 yılı itibarıyla 2 ülke arasındaki ticaret hacmi 6,3 milyar dolara ulaşmıştır. Her iki taraf da bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak için çalışmaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Büyükelçi Guennad ile birlikte pasta kesti.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal ATALAY/ANKARA,