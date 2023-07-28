Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, ailenin korunması konusunda iş birliği yapacak

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği konusunu ele aldı. İki bakan, aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda görüş birliğine vardı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir araya geldi. Ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği konusunun da ele alındığı görüşmede, iki Bakan aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda görüş birliğine vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasında iş birliğini artırma amacıyla adımların atılması da benimsendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid, Türkiye'ye geldi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Göktaş'ın kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik örnek projeler konusunda bilgi paylaştığı görüşmede, ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği de ele alındı. İki bakan aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldı.