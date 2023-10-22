Türkiye ve Azerbaycan, Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı'na başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan'da gerçekleştirilecek olan 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı'nın yarın başlayacağını duyurdu. Tatbikatta görev yapacak F-16 uçaklarımız Azerbaycan'a intikal etti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan'da gerçekleştirilecek olan 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı'nın yarın başlayacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan'ın kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, iş birliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte harekat icra etme kabiliyetini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı' yarın başlıyor. Tatbikatta görev yapacak F-16 uçaklarımız Azerbaycan'a intikal etti" denildi.