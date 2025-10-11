Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Orta Doğu'daki Durumu Görüştü

Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkes anlaşması ve Orta Doğu'daki durum üzerine konuşuldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Gazze'deki ateşkes anlaşması ile ilgili konular ele alındı. Türkiye'nin söz konusu önemli anlaşmadaki başarılı arabuluculuk çabalarının Azerbaycan tarafından takdirle karşılandığı belirtildi.

Bakanlar ayrıca, karşılıklı ilgi duyulan ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
