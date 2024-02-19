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Türkiye ve Azerbaycan Arasında Tarım, Eğitim ve Ticaret Alanlarında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda Türkiye ve Azerbaycan arasında tarım, eğitim ve ticaret alanlarında önemli işbirliklerini içeren üç anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması, veterinerlik alanında işbirliği ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yer alıyor.

Türkiye ve Azerbaycan arasında tarım, eğitim, ticaret alanlarında önemli işbirliklerini içeren üç anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev huzurunda iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulmasına dair mutabakat zaptı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalanırken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması'nı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmaya engel olmaya ilişkin anlaşmaya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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