Türkiye ve Azerbaycan arasında sosyal hizmet iş birliği anlaşması imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile görüşerek sosyal hizmet alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarını sürdürdüğü Bakü'de Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile görüştü.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'la olan kardeşliğimizi müttefiklik seviyesine taşıyan Şuşa Beyannamesi'nin gereği olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sn. Sahil Babayev ile sosyal hizmet alanındaki imkan ve potansiyellerimizi birleştirecek, ortak çalışmalarımızı düzenleyecek bir faaliyet planına imza attık. Bu plan kapsamında hizmet odaklı projelerimizi paylaşarak ülkelerimiz arasındaki sağlam bağları ve derin iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.