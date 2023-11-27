Türkiye ve Azerbaycan arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kuruluşlar olan ÇASGEM ve İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Sorunları Ulusal Gözlemevi arasında işbirliği eylem planı imzalandı. İki kurum, işgücü piyasasında modern yönetim yöntemlerinin uygulanması ve sağlıklı çalışma ilişkilerinin oluşturulması için ortak eğitimler düzenleyecek ve araştırmalar yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Sorunları Ulusal Gözlemevi arasında işbirliğine ilişkin eylem planı imzalandı.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ÇASGEM Başkanı Elif Gökçearslan, Bakü'de İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Sorunları Ulusal Gözlemevi Başkanı Elnur Seferli ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Gökçearslan ve Seferli, iki kurum arasında işbirliği ve tecrübe paylaşımı hususunda eylem planını imzadı.

Eylem planına göre iki kurum, işgücü piyasasında modern kurumsal yönetim yöntemlerinin uygulanması ve sağlıklı çalışma ilişkisi geleneklerinin oluşturulmasına yönelik ortak eğitimler düzenleyecek.

Kurumlar, ilgili alanlarda anket, analiz ve araştırmalar hususunda işbirliği yapacak, kayıt dışı istihdam hususunda ortak araştırmalar ve raporlar hazırlayacak.