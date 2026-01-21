Bakan Tekin: 'Türkiye ile Azerbaycan arasında çok yakın bir dostluk ilişkisi var'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye ile Azerbaycan arasında hep dile getirdiğimiz çok yakın bir dostluk ilişkisi var. Biz bunu kardeşlik olarak tanımlıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki mevcut iş birliği başlıkları ele alınarak, geleceğe yönelik ortak projeler değerlendirildi. Görüşmede öğretmen ve öğrenci değişim programları, müfredat uyumu, mesleki ve teknik eğitimde iş birliğinin artırılması konuları masaya yatırıldı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada Azerbaycan ile eğitimde her seviyede iş birliğini önemsediklerini belirterek, atılacak ortak adımların iki ülkenin gençlerine önemli katkılar sunacağını, bu dostane ilişkinin uzun yıllar boyu sürmesini temenni ettiğini açıkladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim konusunda görüşülen plan ve projelerin iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirdiğini belirten Bakan Tekin, "Türkiye ile Azerbaycan arasında hep dile getirdiğimiz çok yakın bir dostluk ilişkisi var. Biz bunu kardeşlik olarak tanımlıyoruz. Bu ilişkinin kurumsallaşması, gelecek kuşaklar tarafından da aynı bizler gibi bizlerden daha güçlü bir şekilde içselleştirilmesi için Eğitim Bakanlıkları olarak çok yoğun bir çaba içerisinde olmamız lazım. Biz de göreve başladıktan sonra değerli meslektaşımla samimi ve verimli bir uyum içerisinde bu ilişkilerimizi yürütüyoruz. Türkiye Maarif Vakfı ile ilgili olarak süreci çok yakın takip ediyorlar. Türkiye Maarif Vakfı'nın okulları orada iki okul olarak eğitime başladı. Mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere öğretmen yetiştirmeden kardeş uygulamasına kadar bu ilişkiyi kurumsallaştıracak güçlü adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANKARA