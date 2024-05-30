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Türkiye ve Azerbaycan arasında çalışma ve sosyal güvenlik işbirliği

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile görüşerek, Türkiye ve Azerbaycan arasında çalışma ve sosyal güvenlik konularında işbirliğini artırmak için eylem planı oluşturacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile görüştü.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu'nun 11'inci Toplantısı'nı 2 yıl aranın ardından mevkidaşım Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Kıymetli Gardaşım Sayın Sahil Babayev ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sunmak amacıyla sosyal güvenlik, çalışma hayatının güncel meseleleri ile iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanda işbirliğimizi oluşturan başlıkları 2 yıllık bir eylem planı ile somut hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Vedat Işıkhan Azerbaycan Türkiye Diplomasi Politika Güncel Haberler

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