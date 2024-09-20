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Türkiye ve Avustralya, COP31 Konferansı İçin Görüştü

Türkiye ve Avustralya, COP31 Konferansı İçin Görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile COP31 başkanlığı süreci hakkında video konferans yoluyla görüştü. İki ülkenin adaylıkları ve olası işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) başkanlığına ilişkin görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2026'da yapılması planlanan COP31 başkanlığı süreciyle ilgili Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans yoluyla görüştü. Görüşmede, COP31 ev sahipliği için her iki ülkenin adaylığı konusunda yürütülen çalışmalar ve olası iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Kurum, Avustralya gibi Türkiye'nin de COP31'e ev sahipliğini önemsediğini vurgulayarak, "COP31'in ülkemizin, iklim değişikliği konusundaki başarılı çalışmalarını güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Biz Türkiye olarak iklim değişikliğinin artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyoruz. İklim değişikliğine uyumun, ülkemiz için yeşil bir kalkınma hamlesi olduğu inancıyla çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye olarak bütün tarafları ülkemizde toplayarak, herkesin Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesini yerinde görmesini istiyoruz" dedi.

'GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN TÜRKİYE KRİTİK BİR KÖPRÜ'

Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere de örnek olacağına işaret eden Bakan Kurum, "Türkiye coğrafi konumu, ekonomik yapısı ve iklim çeşitliliği nedeniyle iklim krizi konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında kritik bir köprü rolü oynamaktadır. Biz, fosil yakıt ihraç eden bir ülke değiliz. Bu nedenle, bir petrol ülkesi olmadan Yeşil Kalkınma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çok daha aktif ve verimli kullanılması gibi hedeflerin gerçekleştirilebileceğini tüm ülkelere göstermeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan, önemli bir sanayi ülkesi ve ham madde üreticisiyiz. Bu özelliğimizle; sektörlerin yeşil dönüşümü konusunda ülkelere örnek teşkil edecek çalışmalarımızı daha iyi tanıtmak amacındayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla hissedildiği Akdeniz Havzası'nda yer aldığına vurgu yapan Kurum, bu nedenle iklim değişikliğine karşı sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirildiğini anlattı.

'SIFIR ATIK ODAKLI BİR COP PLANLIYORUZ'

Türkiye'nin Sıfır Atık odaklı bir COP önerdiğini belirten Kurum, "Sıfır Atık odaklı bir COP planlıyoruz. Hem ulaşımda hem tedarik zincirinde düşük emisyonlu bir COP planı ile yola çıktık. COP alanımızı belirledik ve alt yapısını büyük oranda düzenledik" diye konuştu.

TEKRAR GÖRÜŞME ÜZERİNE MUTABIK KALINDI

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise "COP31'e ev sahipliği yapmaya çok hevesliyiz, destek istiyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ederim" dedi.

İki bakan COP31 süreciyle ilgili, teknik düzeyde görüşmelerin yürütülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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