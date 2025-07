Türkiye ve Arap Ülkelerinden İsrail'e Ortak Tepki

Türkiye ve 10 Arap ülkesi İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sonrası ortak bildiri yayınladı.

Türkiye, Ürdün, BAE, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır'ın katılımıyla yayınlanan ortak bildiride Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da krizin sona erdirilmesine ilişkin mutabakat memnuniyetle karşılanırken, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları kınandı. Bildiride, " Suriye'nin güvenliğini, birliğini, istikrarını ve egemenliğini destekliyor, içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrar eden saldırılarının kınandığı açıklamada, İsrail saldırılarının Uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve yeni bir Suriye inşa etme çabalarını baltaladığı vurgulandı. Suriye'nin Süveyda kentinde dün varılan ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, ateşkesin sivillerin korunması, devletin ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.

"Şiddet, mezhepçilik, fitne ve tahrik girişimlerini reddediyoruz"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Süveyda'da Suriye vatandaşlarına yönelik ihlallerden sorumlu olan herkesten hesap sorma taahhüdünün memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, "Süveyda'da ve tüm Suriye topraklarında güvenlik, devlet ve hukukun üstünlüğünü sağlanmasına yönelik tüm çabaları destekliyor, şiddet, mezhepçilik, fitne ve tahrik girişimlerini reddediyoruz" denildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, "Uluslararası toplumu yeniden inşa sürecinde Suriye hükümetini desteklemeye, Güvenlik Konseyi'ni de İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlamak üzere hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA