Türkiye ve ABD'den Suriye İçin Ortak Vizyon

SURİYE Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır" denildi.

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından, Türkiye-ABD ortak açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliği ve koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump'ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlıdır. ABD, Suriye Çalışma Grubu'nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.'de ev sahipliği yapmıştır. Türkiye ve ABD'nin kurumlar arası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau başkanlık etmişlerdir. Türkiye'nin ABD nezdindeki Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. da toplantıya katılmışlardır. Heyetler, yaptırımların Başkan Trump'ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, Suriye'ye dönük müşterek önceliklerini ele almışlardır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve ABD'nin, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaştığı belirtilerek, "Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir. Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir" denildi.