Türkiye ve ABD'den Suriye İçin Ortak Vizyon

Türkiye ve ABD'den Suriye İçin Ortak Vizyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve ABD, istikrarlı ve barışık bir Suriye vizyonunu paylaştıklarını açıkladı. İki ülke, Suriye'de güvenlik ve iş birliğini artırma kararlılığında olduklarını belirtti.

SURİYE Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır" denildi.

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından, Türkiye-ABD ortak açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliği ve koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump'ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlıdır. ABD, Suriye Çalışma Grubu'nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.'de ev sahipliği yapmıştır. Türkiye ve ABD'nin kurumlar arası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau başkanlık etmişlerdir. Türkiye'nin ABD nezdindeki Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. da toplantıya katılmışlardır. Heyetler, yaptırımların Başkan Trump'ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, Suriye'ye dönük müşterek önceliklerini ele almışlardır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve ABD'nin, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaştığı belirtilerek, "Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir. Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü

Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı sokak ortasında katledildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.