Türkiye ve ABD Arasındaki Stratejik Mekanizma Toplantısı Pozitif Gündeme Katkı Sağlayacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) diplomatik kaynakları, Türkiye ve ABD arasında terörle mücadeleden ekonomik iş birliğine, eğitimden ve kültürden ticaret ortaklığa kadar birçok konunun masaya yatırılacağı 'Stratejik Mekanizma' toplantısının iki ülkedeki pozitif gündeme katkı sağlayacağını kaydetti.

ABD'li yetkililer, 7-8 Mart tarihlerinde Washington'da bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizma Diyaloğu altıncı toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken liderliğinde iki ülke dışişleri bakanlıklarından üst düzey diplomatlardan oluşan heyetlerin katılacağı toplantılarda terörle mücadele, ekonomik iş birliği ve ticaret başta olmak üzere pek çok konunun ele alınacağını ifade etti. Terörle mücadele, savunma iş birliği, ekonomik ve stratejik diğer konularda bir dizi görüşme gerçekleştirilecek. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki son durumlar üzerinde durulacak.

Türkiye ve ABD arasında bakan düzeyindeki ilişkilere değinen kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 2023 Kasım ve ocak ayının başında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerini olumlu olarak değerlendirdi.

Ekonomi iş birliği konusunda yeni ticaret fırsatları

ABD'li diplomatik kaynaklar, 2003 yılından itibaren Türkiye'nin en büyük ikinci yatırımcısının ABD olduğuna değinerek, ekonomik etkileşimi çeşitli konularda genişletilmesini önemsediklerini kaydetti. Enerji ticareti, ekonomik iş birliği, Afrika ve Pasifik gibi bölgelerde ihtiyaç duyulan kalkınmanın geliştirilmesi için Türkiye ile çalışmanın bir fırsat olduğu görüşünü savunan diplomatik kaynaklar, Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nda ekonomi iş birliği konusunda yeni ticaret fırsatlarının doğabileceğini belirtti.

Enerji ve iklim değişikliği üzerine ayrı bir oturumun gerçekleştirileceğini belirten kaynaklar, ABD'nin Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının artırılması eğiliminde olduğunu kaydetti. Ayrıca kaynaklar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji tedarikçisi rolünün ABD tarafından destek gördüğünü aktardı.

79 tarihi eser ABD'den Türkiye'ye döndü

İki ülke arasında eğitim ve kültür alanlarında gerçekleşen iş birliklerine değinen diplomatik kaynaklar, 2016'da kültürel mirasın korunması konusunda iki ülke arasında bir anlaşma sağlandığına değinerek bunun kaçakçılıkla mücadele açısından iş birliği sağladığı ve Manhattan Savcılığının iş birliği ile Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılmış Anadolu kökenli 79 tarihi eserin Türkiye'ye iade edildiğini, 2021'den bu yana iade edilen eserlerin değerinin yaklaşık 62 milyon dolar olduğunu söyledi.

PKK'nın gerçekleştirdiği terör eylemleri ABD'nin radarında

Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizma Diyaloğu altıncı toplantısının ABD ve Türkiye arasındaki terörle mücadele iş birliğini geliştirmeye yönelik bir tür anlayış olduğunu dile getiren yetkililer, Türkiye'nin terörle mücadele hususunda ABD için kesinlikle kritik bir ortak olduğunu söyledi. DEAŞ ile olan mücadelede ve ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik olmadığını aktaran yetkililer, iki ülkenin pozisyonunun birbiri tarafından anlaşıldığını söyledi. Kaynaklar, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadelenin devam etmesi konusunda kararlı olduklarına değindi. PKK ve DEAŞ'ın terör örgütü olduğunun altını çizen yetkililer, PKK'nın gerçekleştirdiği terör eylemlerini son derece önemsediklerini kaydetti. Ayrıca terörle mücadele konusunda yetkililer, F-16 satışının iki ülke açısından önemli ve büyük bir fırsat olduğu vurgulanarak müşterek hareket edilebilirlik ve kolektif ortak güvenlik açısından önemli olduğunu her iki ülkenin de birbirine destek sağlaması gerektiğini söyledi. - ANKARA