TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonunun denetimi görüşülüyor

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşülmesine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşülmesi öncesi usul tartışması açıldı.

Söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Varlık Fonunda "denetimsizlik" olduğunu savundu.

Devlet Denetleme Kurulu Denetçisi İlkay Çelenay da denetim sürecine ilişkin bilgi ve detayları paylaştı.

Toplantıda, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, sunumunu gerçekleştiriyor.