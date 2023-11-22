Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesi Üyeliğine Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 2023-2027 Dönemi UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine, 137 oyla en yüksek oyu alarak seçildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesine Taraf Devletler Genel Kurulunun 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Paris'te düzenlenmekte olan 24. oturumunda bugün gerçekleştirilen seçimlerde aday olduğu açık sandalye kategorisinde 137 oyla en yüksek oyu alarak 2023-2027 dönemi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, toplumlarda söz konusu mirasa sahip çıkma bilincini oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gereken önlemleri almakla görevli UNESCO Dünya Miras Komitesi, ülkemizden de 21 alanın kayıtlı bulunduğu Dünya Miras Listesine ilişkin çalışmaları yönetmektedir.

UNESCO Dünya Miras Komitesinde daha önce 1983-1989 ve 2013-2017 dönemlerinde iki kez görev alan Türkiye, Neolitik dönemden bu yana Anadolu'da varlık gösteren tüm uygarlıkları temsil eden 21 dünya miras alanının yönetimi ve korunması konularında edindiği deneyim ve birikimi, UNESCO Dünya Miras Komitesi üyesi olarak uluslararası plana da yansıtmayı hedeflemektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA