Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edecektir"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yeniden üye seçildiği UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi üyeliğine yeniden seçilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içerisinde sağlanan oydaşma ile Türkiye'nin yeniden üyeliğe seçildiği belirtilerek, "Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır. Türkiye, uluslararası ticari işbirliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika