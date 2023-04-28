Türkiye, TÜRKPA 12. Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı

Türkiye, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'un kapanış konuşmasında, uluslararası bir teşkilatı başarıyla işletmenin kurmaktan daha zor olduğunu belirterek, TÜRKPA'nın kurulduğu günden beri geliştiğini, güçlendiğini ve ilerleme kaydettiğini söyledi.

TÜRKPA'nın zoru başardığını, başarılı olduğunu ispat ettiğini kaydeden Şentop, uluslararası kuruluşların, onları kuran ve destekleyen devletlerin irade ve gücünün bir yansıması olduğunu belirtti.

Türk devletlerinin ve işbirliği teşkilatlarının başarılarının birbirini takip edeceğini dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"İş birliği teşkilatlarımız güçlendikçe kendimizi de güçlenmiş hissedeceğiz. İnşallah başarılar, daha büyük başarıları getirecektir. Nasıl bir kuş tek kanadıyla uçamazsa, bağımsız Türk devletleri arasındaki işbirliği potansiyelinin tam olarak gerçekleştirilmesi için de bütün Türk devletlerinin TÜRKPA bünyesinde bütünleşmesi gerekir. Bu da bütün bağımsız Türk devletlerinin TÜRKPA'da kalıcı statüye sahip olması demektir. İnşallah çok yakın gelecekte bunu da tamamlayacağız."

Şentop, Türk devletleri arasında ilişkileri geliştirmenin, çeşitlendirmenin, kurumsallaştırmanın, sağlamlaştırmanın ve kurumları dünyada etkili hale getirmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, bölgede yaşanan gelişmelerin ilişkileri güçlendirmeyi ve işbirliği kuruluşları bünyesinde bütünleşmeyi zorunlu kıldığını vurguladı.

Türk dünyasının yakın çevresinin adeta ateş çemberine dönüştüğünü, kardeşlerin birbirini koruyup kollaması gereken bir ortam oluştuğunu söyleyen Şentop, "İnşallah Türk Devletleri Teşkilatı, TÜRKSOY ve TÜRKPA gibi kuruluşlarımızla devletlerimiz arasındaki muhabbeti arttırmaya ve kardeşlerimizin iyi günde kötü günde yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

TÜRKPA 12. Genel Kurulu'na Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Macaristan Ulusal Meclisi Birinci Başkanvekili Sandor Lezsak, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er katıldı.

Meclis başkanlarının yanı sıra uluslararası kuruluşların yetkililerinin konuşma yaptığı, TÜRKPA komisyonları başkan ve başkan yardımcılarının seçiminin yapıldığı, komisyon raporları, tavsiye kararları ile bütçenin kabul edildiği toplantı sonunda TÜRKPA 12. Genel Kurulu'nun Ankara Bildirisi imzalandı.

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA 12. Genel Kurulu'nda yer alan parlamento başkanları ve tüm katılımcılar ile aile fotoğrafı çektirdi.