Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Üçlü Savunma Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Üçlü Savunma Komitesi, ilk toplantısını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenledi. Toplantıda savunma alanında işbirliği ve çalışma grupları oluşturulması konuları ele alındı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Komitesi, ilk toplantısını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenledi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, savunma alanında işbirliğini geliştirmek için düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal bin Abdullah bin Türki el-Uteybi ve Pakistan Silahlı Kuvvetlerinden Korgeneral Muhammed Said katıldı.

Toplantının ardından yetkililer ikili özel çalışma grupları gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan- Türkiye çalışma grubu toplantısında savunma sanayisi alanında işbirliğine ilişkin yol haritası, teknoloji transferi ve millileştirilmesi ile bilimsel araştırmaların geliştirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıya, Uteybi ve Tüfekci'nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.