Dışişleri Bakanlığı: "Suriye'de bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir camiye yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Suriye'nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Suriye Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye'nin yanındadır." - ANKARA