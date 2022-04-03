Türkiye-Slovakya siyasi istişare toplantısı Bratislava'da düzenlenecek - Haberler

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Türkiye-Slovakya siyasi istişare toplantısı Bratislava'da düzenlenecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Türkiye-Slovakya siyasi istişare toplantısı Bratislava'da düzenlenecek

Türkiye-Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında Bratislava'da düzenlenecek.

Türkiye- Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında Bratislava'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında 4 Nisan 2022 tarihinde Bratislava'da düzenlenecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, AB üyelik sürecimiz ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği, Bratislava, Slovakya, Türkiye, Politika, Haberler

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