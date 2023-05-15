Türkiye seçimleri Çin basınından büyük ilgi gördü

Türkiye'de 14 Mayıs günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri Çin basınında geniş yer ayrıldı.

Türkiye'de 14 Mayıs günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri Çin basınında geniş yer ayrıldı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'da yer alan haberde, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceği ifade edildi. Sandıkların saat 17.00 itibarıyla kapanması ve oy sayımının başlamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakipleriyle arasındaki farkı açtığı fakat açılan sandık sayısının artmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki farkın daraldığı ifade edildi.

Çin'de iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Huanqiu Shibao gazetesinin haberinde, açıklanan ön sonuçlara göre sandıkların yüzde 99'unun açılmasının ardından adaylardan hiçbirinin yüzde 50'ye ulaşamadığı ve milletvekili seçimi sonucunda Cumhur İttifakı'nın toplam 322 sandalye, Millet İttifakı'nın ise 212 sandalyeye ulaştığı belirtildi. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberinde ise " Türkiye'de seçim ikinci tura kalabilir, belirleyici isim o mu olacak?" başlığı altında Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçimdeki rolüne dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarının yüzde 50'ye ulaşamadığı kaydedilen haberde, Ata İttifakı'nın adayının son verilere göre oyların yüzde 5,2'sini aldığına dikkat çekildi. Haberde, Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceğini net olarak açıklamadığına işaret edilirken, Ata İttifakı'nın desteğinin ikinci turda belirleyici olabileceği vurgulandı.

"Gelişmeleri takip ediyoruz"

Basın mensuplarının Çin'in Türkiye seçimleriyle ilgili ortaya çıkan tabloyu nasıl değerlendirdiği sorusuna Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin ve Türkiye stratejik iş birliği ilişkileri tesis etti. Çin, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini ilerletmek için Türkiye ile birlikte çalışmayı arzuluyor" ifadelerini kullandı. - PEKİN