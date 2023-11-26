Türkiye Savunma Bakanı Azerbaycan'a gitti
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Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.
Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere kardeş ülke Azerbaycan'a gitti. Bakan Güler'i Haydar Aliyev Havaalanı'na gelişinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve diğer yetkililer karşıladı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika