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Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Politika Haberleri

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sürüyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sürüyor.

İlçe merkezi ve mahallelerinde kurulan 28 sandıkta 5 bin 338 seçmen oy kullanıyor.

Oyunu Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan 1013 nolu sandıkta kullanan Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, seçimlerin millet ve devlet için hayırlar getirmesini temenni etti.

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Kaynak: AA / Murat Diri - Politika

Hisarcık Taraklı Sakarya Politika Haberler

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