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Türkiye salgında 154 ülkeye yardımda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Türkiye salgında 154 ülkeye yardımda bulundu Pandemi Sonra Bölgesel Kalkınma Toplantısının 7.'si Kırklareli'nde yapıldı Şentop "Avrupa, Orta Doğu'dan, Asya'dan gelen mültecilere karşı çok kesin ve kararlı bir şekilde kapılarını kapattı" Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Pandemi Sonra...

Türkiye salgında 154 ülkeye yardımda bulundu

Pandemi Sonra Bölgesel Kalkınma Toplantısının 7.'si Kırklareli'nde yapıldı

Şentop "Avrupa, Orta Doğu'dan, Asya'dan gelen mültecilere karşı çok kesin ve kararlı bir şekilde kapılarını kapattı"

KIRKLARELİ - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Pandemi Sonra Bölgesel Kalkınma Toplantısının 7.'si Kırklareli'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Türkiye'nin salgın döneminde 154 ülkeye yardımda bulunduğunu söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Pandemi Sonra Bölgesel Kalkınma Toplantısının 7.'si Kırklareli'nde yapıldı. Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop korona virüs salgınıyla birlikte dünyanın önde gelen ülkelerin aşıya erişim konusunda sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayarak Türkiye'nin ise 154 ülkeye sağlık malzemesi yardımında bulunduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Şentop'tan Frontex eleştirisi

Ukrayna - Rusya savaşı sebebiyle bir çok vatandaşların Polonya gibi bazı ülkelere göç etmek zorunda kaldığını ve tüm dünyada menfaatin, ayrımcılığın ve adaletsizliğin önde olduğu bir sürecin yaşandığını ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Şentop, "Polonya'da 3 milyona yakın mülteci, göçmen var şu anda. Avrupa, Orta Doğu'dan, Asya'dan gelen mültecilere karşı çok kesin ve kararlı bir şekilde kapılarını kapattı. Hatta bir fırsat bulup Afrika'dan gelmeye çalışanları öldürmek dahil, botlarını şişleyerek batırmak dahil, kadın çocuk demeden her türlü eylemi, işlemi yaptılar. Bunu yapacak da Frontex diye bir kurum oluşturdular. AB'nin sınırlarını korumak üzere. Kendileri de bu kuruluşun geçen yılki bütçesini ibra etmediler. Yöneticilerini de ibra etmediler hatta en üst düzey yöneticisini de görevden aldılar. Ortadaki tablo onların örtbas etmeye çalıştıklarından çok daha büyük ve vahim bir tablo. Onlara kucak açtılar, aynı ten renginden insanlar biraz daha onlara yakın bir kültür olarak görüyorlar. 'Onlara kucak açtılar' diye biliyoruz ama Avrupa'da birçok ülke, başta Almanya'dakiler olmak üzere 'bu mültecileri ne yapacağız?' diye çalışırken bakın yine insan olarak bakmıyorlar onlara. 'Bunları daha ucuza nasıl mal ederiz?' diye hesaplar yaptılar" dedi.

Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Şentop Ergene projesinin önemine değinerek projenin Trakya bakımından çok önemli olduğunu ve çok büyük bir mesafe alındığını aktardı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de yeşil çevrenin önemine değindi.

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