Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Politika
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Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iletişimin artırılması ele alındı.
Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iletişimin artırılması ele alındı."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika