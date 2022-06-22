Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için... Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iletişimin artırılması ele alındı. Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iletişimin artırılması ele alındı." AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika Türkiye Politika Haberler

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