Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme... Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılığını vurgulamışlardır. Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılığını vurgulamışlardır." AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika Türkiye Politika Haberler

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