Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Politika
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Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılığını vurgulamışlardır.
Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılığını vurgulamışlardır."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika