Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına... Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı. Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı." AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika Türkiye Politika Haberler

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