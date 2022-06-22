Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Politika
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Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı.
Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika