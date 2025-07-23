Türkiye, Rusya ve Ukrayna Arasındaki Üçlü Toplantıya Hakan Fidan Başkanlık Edecek

İstanbul'da gerçekleşecek olan Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak üçlü toplantı, bu akşam İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da başlaması planlanan toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek. Toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da katılması öngörülüyor.

Rusya Federasyonu'nu temsilen Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin toplantıya katılacak. Ukrayna heyetinde ise Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Ömerov ile Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya yer alacak.

Görüşmelerin bölgesel güvenlik ve diplomatik temaslar çerçevesinde ele alınması bekleniyor. - ANKARA