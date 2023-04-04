Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları, Moskova'da bir araya geldi

TÜRKİYE, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 'Dörtlü Teknik Toplantı', 3-4 Nisan 2023 tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3-4 Nisan 2023 tarihlerinde Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi. Taraflar, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele aldı, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi. Bu bağlamda, taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldı.