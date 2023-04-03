Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova'da bir araya geldi

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesini ele almak üzere bir araya geldi.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesini ele almak üzere bir araya geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları, Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesini ele almak üzere bir araya geldi. Dörtlü görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, İran Dışişleri Bakanı'nın Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov katıldı. Dörtlü görüşme öncesi Bogdanov, Türk, İranlı ve Suriyeli mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Rus basınında yer alan haberlerde, görüşmede Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında ikili görüşme yapılmasına dair takvim ve yerin belirlenmesi konusunun ele alındığı ifade edildi. Yaklaşık 40 dakika süren dörtlü görüşmenin ardından heyetler Rusya Dışişleri Bakanlığı konutundan ayrılırken, görüşmelerin yarın da devam etmesi bekleniyor. - MOSKOVA