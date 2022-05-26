Türkiye, Romanya ve Polonya dışişleri bakanları, İstanbul'da bir araya gelecek - Haberler

Romanya- Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın, 27 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtilerek Ukrayna'daki gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi ve üçlü sürecin geleceğine ilişkin istişareler yapılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye- Romanya- Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 10'uncusunun, 27 Mayıs 2022'de Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Toplantıda, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceği ele alınacak, güncel bölgesel gelişmeler istişare edilecektir. Sayın Bakanımız, bu vesileyle Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika