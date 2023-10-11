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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadelede işbirliği yapacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Bulgaristan ve Romanya yetkilileriyle bir araya gelerek Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadele için üçlü bir girişim oluşturulması kararı aldı.