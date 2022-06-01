Türkiye-Portekiz siyasi istişareleri Lizbon'da yapılacak - Haberler

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Türkiye-Portekiz siyasi istişareleri Lizbon'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Türkiye-Portekiz siyasi istişareleri Lizbon'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Portekiz siyasi istişareleri Lizbon'da yapılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Portekiz siyasi istişareleri Lizbon'da yapılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye- Portekiz siyasi istişareleri kapsamında, 2 Haziran 2022 tarihinde Lizbon'u ziyaret edecek, bu çerçevede, Avrupa ile İlişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Tiago Antunes ve Portekiz Dışişleri Bakanlığı Dışişleri ve İşbirliğinden sorumlu Devlet Sekreteri Francisco Andre ile görüşmeler gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Portekiz ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Portekiz Türkiye Lizbon Politika Haberler

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