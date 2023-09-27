Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı Ankara'da yapıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov'un eş başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki işbirliği ve ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Türkiye- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov'un eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ve Özbek mevkidaşı Saidov'un Ankara'da yapılan Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısı'na eş başkanlık ettiği belirtildi.

Toplantıda, Özbekistan ile düzenlenecek 3. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve gündemi, Türkiye ile Özbekistan arasındaki karşılıklı yatırımları artırma ve 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yönelik çalışmaların ele alındığı ifade edildi.

Bunların yanı sıra iki ülke arasında enerji, ulaştırma, turizm, müteahhitlik, eğitim, savunma ve güvenlik konularında işbirliği, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer çok taraflı platformlarda Ankara ile Taşkent'in ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.