Türkiye'nin Suriye'ye Gaz Arzı Jeopolitik Sonuçlar Doğuracak

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Suriye'ye gaz arzı, teknik bir konu olmanın ötesine geçerek jeopolitik sonuçlar doğuracak bir adım olarak değerlendirilmelidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'den Suriye'ye uzanan doğal gaz hattına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Türkiye'nin, son yıllarda enerji jeopolitiğini şekillendiren, yönlendiren ve bölgesel düzenin inşasında etkin rol oynayan bir aktöre dönüştüğünü belirten Ala, "Enerjiyi ekonomik bir kaynak olmanın yanı sıra bölgesel barışa, kalkınmaya ve güvenliğe hizmet eden bir araç olarak değerlendiren Türkiye, bu yaklaşımını Suriye'ye yönelik enerji arzı adımıyla bir kez daha somutlaştırmıştır. Kahramanmaraş'tan Halep'e uzanan doğal gaz hattı, teknik bir yatırım olmanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu girişim, Suriye'de istikrarın kalıcılığını ve savaşın harap ettiği bir ülkenin hayat damarlarının onarılmasını hedefleyen kapsamlı bir stratejinin parçasıdır. Türkiye, bu hat üzerinden Suriye'ye enerji ulaştırarak altyapı desteği sunmakta ve bölgedeki istikrarı yeniden inşa etmeye yönelik güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Bu çaba, Türkiye'nin kalıcı bölgesel istikrar vizyonunu yansıtmakla birlikte, enerji diplomasisindeki stratejik yatırımlarını da gözler önüne sermektedir. Türkiye, enerjiyi tüketen ya da nakleden bir ülkenin ötesine geçerek, ihtiyacı olan bölgeler için enerji akışını yöneten ve bu sayede diplomatik ilişkilerin yeniden yapılandığı bir bölgesel merkez haline gelmiştir. Dolayısıyla Suriye'ye gaz arzı, teknik bir konu olmanın ötesine geçerek jeopolitik sonuçlar doğuracak bir adım olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE, BÖLGESEL İSTİKRARI TAHKİM EDEN BİR MERKEZ HALİNE GELDİ'

Bu projenin, aynı zamanda bölgesel iş birliklerinin yeni bir boyut kazandığı bir dönemin habercisi olduğuna dikkat çeken Ala, "Türkiye'nin Azerbaycan'dan temin ettiği gazı Suriye'ye ulaştırması, enerji alanında çok aktörlü dayanışma modellerinin etkinliğini kanıtlamaktadır. Böylece enerji, klasik anlamda bir meta olmanın ötesinde, bölgesel dönüşümün stratejik bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Suriye'ye yönelik bu enerji projesi, yalnızca gaz teminiyle sınırlı kalmayıp, savaş nedeniyle zarar görmüş altyapının yeniden inşasını da hedeflemektedir. Elektriğin günlük kullanım süresinin artırılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi ve 5 milyon hanenin aydınlatılmasıyla birlikte, ülkeye dönüş sürecindeki Suriyeliler için daha yaşanabilir bir ortam oluşturulacaktır. Böylelikle Türkiye, göçün insani boyutuna da çözüm üreten, kalkınma odaklı bir dış politika geliştirmektedir. Bugün Türkiye, enerjiyi çatışmaların değil, barışın hizmetine sunarak, bölgesel kaderi değiştirebilecek bir vizyon ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geliştirilen ve hayata geçirilen bu vizyon, Türkiye'yi çözüm önerilerinin üretildiği, iş birliklerinin kurulduğu ve geleceğin ortaklaşa inşa edildiği bir konuma taşımıştır. Artık bu vizyon sayesinde Türkiye, bölgesel istikrarı tahkim eden bir merkez haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.