Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü ile Görüştü

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdullah Abdussamed Deşti ile tahıl girişimine ilişkin son gelişmeler ve küresel gıda güvenliğini görüştü.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdullah Abdussamed Deşti ile tahıl girişimine ilişkin son gelişmeler ve küresel gıda güvenliğini görüştü.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Ulusoy BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Deşti ile büyükelçilikte bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin de önemli katkılar sunduğu girişime ilişkin son gelişmeler ve küresel gıda güvenliği ele alındı.