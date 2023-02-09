Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı Politika Haberleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde açılan taziye defteri çok sayıda ülkenin Prag Büyükelçisi tarafından imzalandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde açılan taziye defteri çok sayıda ülkenin Prag Büyükelçisi tarafından imzalandı. Kahramanmaraş'ta kaydedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı. Türkiye'de ulusal yas ilan edilmesinin ardından bayrakların yarıya indirildiği büyükelçiliğe çok sayıda ülkenin Prag Büyükelçisi geldi. Başta Azerbaycan olmak üzere, Pakistan, Ukrayna, Kazakistan, Nijerya, Japonya, Slovenya, İngiltere, Irak, Hırvatistan, Avusturya, Macaristan, Norveç, Filipinler, Arjantin ve Tayland Büyükelçileri taziye defterini imzaladı. Taziye defteri, yarın da açık olacak. - PRAG Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Kahramanmaraş Türkiye Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.